CAS дисквалифицировал призера чемпионата мира по лыжным гонкам из России

Таким образом, CAS частично отменил ранее вынесенное решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 23 июня 2022 года о санкции в виде предупреждения Гущиной за нарушение, предусмотренное п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).