CAS дисквалифицировал призера чемпионата мира по лыжным гонкам из России
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую лыжницу Марию Гущину на 12 месяцев, сообщает пресс служба Российского антидопингового комитета (РУСАДА).
Срок отстранения 34 летней спортсменки отсчитывается с 27 октября 2023 года.
Таким образом, CAS частично отменил ранее вынесенное решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 23 июня 2022 года о санкции в виде предупреждения Гущиной за нарушение, предусмотренное п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).
Гущина в составе женской сборной России завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2013 года в итальянской Валь ди Фьемме.