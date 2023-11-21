Чемпионка Гущина отреагировала на решение CAS ее дисквалифицировать

Призёр чемпионата мира 2013 года, чемпионка мира среди молодёжи, чемпионка России по лыжным гонкам Мария Гущина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её на 12 месяцев по делу о допинге.

«Мне нет дела до решения о дисквалификации. Решили так, что теперь», — приводит слова Гущиной «Матч ТВ».

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что Гущина, которая обвинялась в манипуляциях с кровью и её компонентами, бал дисквалифицирована на год с даты вынесения решения CAS, а именно с 27 октября текущего года. В прошлом году Российское антидопинговое агентство вынесло лыжнице предупреждение.