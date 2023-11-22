Большунов подтвердил, что выступит в первой гонке Кубка России сезона-2023/2024

«Да, завтра я стартую. Что касается остальных гонок первого этапа, то всё будет зависеть от самочувствия. Посмотрим, как первая гонка пройдёт. У меня подготовка к сезону смазанной оказалась, так что загадывать пока не буду», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.