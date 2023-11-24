Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Клебо в классическом спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Клебо стал третьим в финальном забеге.

«Впечатлён, что Йоханнес смог занять место на подиуме сегодня. У него были небольшие проблемы, связанные с коронавирусом и другими вещами. Йоханнес выглядел на удивление хорошо. Думаю, он тоже доволен этим результатом», — приводит слова Нортуга TV2.