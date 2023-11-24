Эмма Рибом возглавила общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Шведская лыжница Эмма Рибом, которая одержала победу в финальном забеге классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия), одновременно возглавила общий зачёт соревнований. По сумме квалификации и гонки Рибом набрала 110 очков. На втором месте располагаются её подруги по сборной Йонна Сундлинг и Фрида Карлссон.