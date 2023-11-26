Биатлонист Рес впервые в карьере победил на Кубке мира

Немецкий биатлонист Роман Рес впервые в карьере победил на Кубке мира. Спортсмен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция).

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Роман Рес преодолел дистанцию за 51 минуту 27,2 секунды и допустил один промах. Вторым стал также представитель Германии — Юстус Штрелов, уступивший лидеру 12,1 секунды. Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё замкнул тройку, проиграв Ресу ровно 25 секунд.

Кубок мира — 2023/2024 стартовал 25 ноября в Эстерсунде (Швеция). В рамках первого этапа пройдут сингл-миксты, смешанные эстафеты, спринты и пасьюты. За победу на Кубке мира в личной гонке биатлонист или биатлонистка будет получать € 15 тыс., за второе место – € 12 тыс., а за третье – € 9 тыс.