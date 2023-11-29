Терентьева, Сорина и Пеклецова не выступят на этапе КР

— К сожалению, не увидим мы Наталью Терентьеву. Пока состояние здоровья не позволяет ей выступить. Также Татьяна Сорина пока еще не пришла в оптимальные кондиции. Не выступит и Алина Пеклецова, — рассказал Трифанов в эфире «Матч ТВ».