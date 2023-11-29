Лыжницы Терентьева, Сорина и Пеклецова не выступят на этапе КР в Тюмени
Лыжницы Наталья Терентьева (до замужества Непряева), Татьяна Сорина и Алина Пеклецова не выступят на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени, сообщил комментатор «Матч ТВ» Илья Трифанов.
Этап Кубка России пройдет с 1 по 3 декабря.
В сентябре олимпийская чемпионка Терентьева рассказала в соцсетях, что перенесла операцию под общим наркозом. В текущем сезоне она не выступала на соревнованиях.
— К сожалению, не увидим мы Наталью Терентьеву. Пока состояние здоровья не позволяет ей выступить. Также Татьяна Сорина пока еще не пришла в оптимальные кондиции. Не выступит и Алина Пеклецова, — рассказал Трифанов в эфире «Матч ТВ».
Прямые трансляции гонок на 10 км среди женщин и мужчин можно посмотреть в пятницу на «Матч ТВ». Трансляция женской гонки начнется в 10:20 мск, мужской — в 13:10 мск.