Лыжница Ступак примет участие только в прологе спринта на этапе Кубка России в Тюмени

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак примет участие только в квалификации спринта на втором этапе Альфа Банк Кубка России в Тюмени, сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов. Этап пройдет с 1 по 3 декабря. Спринт классическим стилем состоится 2 декабря. — Юля Ступак стартанет только спринт. Но здесь, скорее всего, не побежит финальные стадии, если выйдет в них. Подготовка продолжается. Наташа Терентьева сейчас, судя по всему, проверяет на себе «закон Мёрфи». Одна неприятность за другой. Операция, травма плеча… Но сейчас уже лучше. Наташа тренируется. В отличном настроении. Пока в лайт режиме. Очень хочется увидеть в гонках. Любимый муж рядом. Все хорошо, — написал Романов в Telegram канале. Прямые трансляции гонок на 10 км среди женщин и мужчин можно посмотреть в пятницу на телеканале «Матч ТВ». Трансляция женской гонки начнется в 10:20 мск, мужской — в 13:10 мск.