Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на 1-м этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителями, как накануне у женщин, стали представители сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Тройку призёров замкнула команда Германии.