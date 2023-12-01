Вероника Степанова выиграла коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялась лыжная гонка с раздельным стартом среди женщин свободным стилем на 10 км. Соревнование прошло в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России. Первое место заняла лыжница Вероника Степанова. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.53,9.

Степанова выиграла коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени
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Второе место заняла ещё одна представительница Архангельской области, Мария Истомина, уступившая победительнице 18,3 секунды. Третьей стала лыжница Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область.

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Второй этап. Тюмень 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.53,9. 2. Мария Истомина (Архангельская область) — отставание 18,3 секунды. 3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +19,7.

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