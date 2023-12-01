Степанова выиграла коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялась лыжная гонка с раздельным стартом среди женщин свободным стилем на 10 км. Соревнование прошло в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России. Первое место заняла лыжница Вероника Степанова. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.53,9.