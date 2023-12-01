«Опозорился у себя дома». Российский биатлонист пропустил огневой рубеж и завершил карьеру

Сказать, что Никита Поршнев всех удивил — ничего не сказать.

Первая спринтерская гонка Кубка России неожиданно обернулась настоящей драмой. И дело вовсе не в её спортивных результатах. Бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 Никита Поршнев не стрелял на заключительной стойке, а после гонки объявил о завершении карьеры.

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Что вообще произошло?

«Я думал не о спорте, а о семье»

Первый спринт Кубка России прошёл не без яркой борьбы. Эдуард Латыпов практически всю гонку шёл в лидерах, но промах на втором рубеже откинул биатлониста на третью позицию. Отставание от Евгения Сидорова, ставшего первым, составляло 8,6 секунды, а от Антона Смольского, занимавшего промежуточное второе место, – 5,7 секунды.

На последнем круге Латыпову пришлось попотеть, чтобы вернуться в борьбу за золото. Сперва Эдуард обогнал Смольского, а потом максимально приблизился к Сидорову. За 600 метров до финиша Буйвол из Камышлы уступал 1,6 секунды и в итоге вырвал золото. На финише он опередил Сидорова на 2,8 секунды. Смольский же замкнул топ-3, проиграв 9,2 секунды лидеру.

Но главная драма гонки случилась намного позже. Никита Поршнев, стартовавший под 106-м номером, на первом рубеже улыбнулся перед стрельбой, отработал на ноль и ушёл на дистанцию 14-м. А на стойке случилось нечто непонятное. Поршнев вроде бы стрелял, но мишени не закрывались. При этом югорчанин не побежал на штрафные круги.

Изначально казалось, что биатлонист просто палил по соседней мишени, но в реальности всё было куда интереснее. Дело в том, что Никита просто забыл зарядить вторую обойму, поэтому стрелял на стойке вхолостую.

«Что случилось на стрельбе? Если говорить честно, то это всё дети. Они отвлекают от работы. Так получилось, что я думал не о спорте, а о семье и забыл обойму зарядить. На стойке я, можно сказать, тренажил. Бежал-то я без проблем, но в сегодняшней гонке опозорился у себя дома. Прошу прощения за это», – пояснил потом Поршнев в эфире «Матч ТВ».

«Семья для меня важнее всего»

После окончания гонки Поршнев удивил ещё больше.

Бронзовый призёр ЧМ-2019 объявил о завершении карьеры. 27-летний биатлонист сказал, что хочет сосредоточиться на семье.

«Я принимал решение сам, своим сердцем. Семья для меня важнее всего теперь, буду заниматься ею. Я буду воспитывать дочь, жить дома с женой, а не на сборах, – сказал Поршнев. – Где родился, там и пригодился. Со сборов я сейчас поеду домой. А выступления – всё. Лыжи на гвоздь. Надеюсь, знающие люди меня поймут и по достоинству оценят мой поступок.



Решение я принял, ещё когда родилась дочь. Я понимаю, насколько тяжело моей супруге дома с ребёнком одной. Хочется ей помогать. Поэтому я давно принял такое решение. Я просто не мог сказать…



Буду ли связывать дальше свою жизнь со спортом? Только если по любителям. Профессиональный спорт — это не про здоровье. Надо вовремя уходить и искать себя в другом месте. Я принял это решение».

Поршнев провёл довольно яркую карьеру. По юниорам он выигрывал чемпионат Европы и мира, в сезоне-2017/2018 стал трёхкратным чемпионом России и выиграл Кубок страны. Уже через год Никита завоевал медали на Универсиаде, бегал за основу сборной России на Кубке мира и взял бронзу в составе эстафеты на ЧМ-2019.

Сезон-2019/2020 стал лучшим в карьере Поршнева. В тотале он занял 39-е место, а также показал лучший результат на этапах КМ и ЧМ – 11-е место в индивидуальной гонке. Дальше же был резкий спад и выступления в России. В 2019 году Поршнев женился на биатлонистке Анастасии Морозовой, в 2022 году у них родилась дочь Майя.

В прошлом сезоне Поршнев вернулся в биатлонную элиту. В тотале Кубка России он занял четвёртое место после Карима Халили, Александра Поварницына и Эдуарда Латыпова и выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок. И после такого впечатляющего сезона завершение карьеры выглядит более чем неожиданным.