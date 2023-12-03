Шведские лыжницы выиграли эстафету на Кубке мира впервые за 14 лет

Женская сборная Швеции по лыжным гонкам впервые с 2009 года стала победительницей эстафеты на уровне Кубка мира.

Отметим, что в эти 14 лет шведкам всё же удавалось завоёвывать золотые медали на международных соревнованиях: в 2014 году они выиграли эстафету на Олимпиаде, а в 2019-м на чемпионате мира.