Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на 2-м этапе Кубка РФ

В Тюмени прошёл женский спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победительницей стала Анастасия Фалеева. Второй к финишу пришла Алёна Баранова . Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая.

Напомним, российские лыжницы не смогли выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.