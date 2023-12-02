Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на 2-м этапе Кубка России в Тюмени

В Тюмени прошёл женский спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победительницей стала Анастасия Фалеева. Второй к финишу пришла Алёна Баранова. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая.

Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на 2-м этапе Кубка РФ
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Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Женщины. Итоговый результат

Анастасия Фалеева — 4.46,39.

Алёна Баранова — отставание 1,93 секунды.

Евгения Крупицкая +2,24.

Елизавета Пантрина +3,69.

Дарья Непряева +3,77.

Анна Королёва +13,43.

Напомним, российские лыжницы не смогли выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.

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