Большунов выиграл классический спринт на 2-м этапе Кубка России, Терентьев стал 3-м

В Тюмени завершился мужской спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл чемпион мира 2019 года среди молодёжи Сергей Ардашев. Тройку призёров замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 в личном и командном спринте Александр Терентьев, который выиграл квалификацию данных соревнований.

Большунов выиграл классический спринт на 2-м этапе Кубка России
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Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Итоговый результат

Александр Большунов — 4.01,60.

Сергей Ардашев — отставание 0,12 секунды.

Александр Терентьев +0,77.

Владислав Афанасьев +3,64.

Никита Родионов +4,87.

Дмитрий Жуль +7,06.

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