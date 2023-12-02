Большунов выиграл классический спринт на 2-м этапе Кубка России

В Тюмени завершился мужской спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл чемпион мира 2019 года среди молодёжи Сергей Ардашев. Тройку призёров замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 в личном и командном спринте Александр Терентьев, который выиграл квалификацию данных соревнований.