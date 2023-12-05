Минспорта Кировской области подтвердил перенос двух гонок КР в Кирово-Чепецк

Министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик сообщил о проведении двух гонок третьего этапа Альфа Банк Кубка России по лыжным гонкам 14 и 16 декабря в Кирово-Чепецке. Изначально этап должен был пройти в Чусовом с 9 по 12 декабря, но был отменён из-за морозов.