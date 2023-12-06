СБР планирует провести пролог перед этапом Кубка Содружества в Уфе

Перед этапом Кубка Содружества в Уфе будут проведены прологи, сообщил «Матч ТВ» исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

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Пролог — предстартовые соревнования, которые впервые организуются СБР перед основной программой соревнований Альфа Банк Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России. Первые соревнования прошли 28 ноября в Ханты Мансийске, турнир в Тюмени был отменен из за сильных морозов.

Этап Кубка Содружества в Уфе пройдет с 15 по 17 декабря.

— Прологи в Уфе состоятся?

— Планируем провести их Уфе, да. Мы вместе с капитанами команд проговорили, что планируем наверстать программу, которая не состоялась в Тюмени. Поговорили о том, что можно улучшить, чего добавить, — сказал Пак «Матч ТВ».