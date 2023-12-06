Доротея Вирер опубликовала фото в кислородной маске

Трёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о новой простуде в преддверии второго этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильдене (Австрия).

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Итальянская спортсменка опубликовала фото, на котором сидит в кислородной маске на фоне упаковок с лекарствами.

«Лучший старт сезона. Три простуды за 22 дня», — написала Вирер на своей странице в социальных сетях.

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Сможет ли Вирер выступить в предстоящих гонках, пока неизвестно. Итальянская биатлонистка сообщала о плохом самочувствии после гонки преследования на первом этапе соревнований. Напомним, второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене пройдёт с 8 по 10 декабря.