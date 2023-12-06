Биатлонисты провели гонку на морозе, несмотря на отмену этапа Кубка России

«Могу сказать, что в Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. В Ханты Мансийске бежали не очень хорошо. Жаль, что не провели настоящие гонки, я была уверена в себе. Как чувствовала себя в контрольной гонке? На четвертом круге дышала очень глубоко, потому что гонка всё равно тяжелая, — заявила Шевченко после гонки. – Слëзы бежали, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, но для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия. Я первый раз побежала в маске. Могу сказать, что неплохо, где то можно глотнуть теплый воздух».