Виролайнен попала в состав сборной Финляндии на декабрьские этапы Кубка мира

Биатлонистка Дарья Виролайнен , представляющая Финляндию с августа 2023 года, попала в состав команды на второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия) и третий этап соревнований, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария), сообщает пресс-служба Ассоциации биатлонистов Финляндии.

Таким образом, экс-россиянка впервые выступит за сборную Финляндии на Кубке мира. На прошлой неделе Виролайнен участвовала в соревнованиях на Кубке IBU и заняла 26-е место в индивидуальной гонке и 19-е место в спринте. Эти результаты позволили ей набрать необходимые очки и получить место в основной сборной Финляндии.