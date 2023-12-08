Биатлонист Тарьей Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Победителем гонки стал норвежский биатлонист Тарьей Бё. 35-летний спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 24.37,5.