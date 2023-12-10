Норвежец Амундсен выиграл разделку на 3-м этапе Кубка мира. Клебо не вошёл в топ-6

В Эстерсунде (Швеция) прошла мужская гонка на 10 км с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный призёр чемпионатов мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Норвежец Амундсен выиграл разделку на 3-м этапе Кубка мира
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Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял в данной гонке лишь седьмое место.

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1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 23.36,1.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 8,1 секунды.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 14,3.

4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) + 18,9.

5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) + 38,8.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 42,2.

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 43,9.

8. Фридрих Мох (Германия) + 51,1.

9. Пол Голберг (Норвегия, лидер общего зачёта Кубка мира) + 1.01,4.

10. Реми Линдхолм (Финляндия) + 1.04,9.

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