Норвежец Амундсен выиграл разделку на 3-м этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) прошла мужская гонка на 10 км с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный призёр чемпионатов мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен.