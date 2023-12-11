Амундсен возглавил общий зачёт Кубка мира

Вчера, 10 декабря, прошла гонка с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). По её итогам на первое место общего зачёта взобрался норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, опередивший соотечественника Пола Голберга. Третью позицию сохранил ещё один норвежец, Йоханнес Хёсфлот Клебо.