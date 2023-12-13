Директор спорткомплекса в Уфе ответил на жалобы биатлонисток

Директор спорткомплекса в Уфе о жалобах биатлонисток: «Из ничего раздули слона. Вопросы возникли только у группы Истомина»
Директор уфимского спорткомплекса, тренер сборной Башкортостана по биатлону Виктор Никитин заявил «Матч ТВ», что все биатлонисты были предупреждены о ремонтных работах на территории комплекса, по запросу их могли заселить в гостиницы, однако у группы Артема Истомина все равно возникли вопросы по условиям проживания.
Первые гонки этапа Альфа Банк Кубка Содружества в Уфе пройдут в пятницу. Во вторник в Telegram канале GERGONOSKUDISKA, который, в частности, ведут биатлонистки сборной России Наталья Гербулова и Екатерина Носкова, появилось несколько видео, где спортсменки жаловались на условия проживания в местной гостинице. В одном из роликов был также показан номер сборной Красноярского края.
— Недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Во первых, она опубликовала несколько видео из разных номеров, хотя сама жила в новом номере. Приехала заселяться она в час ночи, увидела пыль. Утром там уже было все чисто, пришли и убрали. Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у нее была такая же история. Мы ей предложили переехать в отель, она недовольна, что они далеко.
В самом начале мы всем сказали, что у нас будет ремонт. Если не устраивает, то у нас забронированы места в трех отелях. Регионы согласились жить в отеле на стадионе. Вопросы возникли только у группы Истомина, хотя сам он прилетел только сегодня. Сейчас у нас решили переехать Носкова и Гербулова, они после тренировки уезжают. Из ничего просто раздули слона.
Не понимаю, почему идет этот негатив. С проживанием все налажено, транспорт есть, за сборной России и Белоруссии закреплен автобус, никаких проблем. Не бывает так, что претензии появляются у одного человека, здесь (в комплексе) все стараются, работают без выходных, чтобы создать хорошие условия спортсменам. Любые вопросы решаем быстро, 100 человек здесь работают. А Гербулова взяла и своими недовольствами уничтожила репутацию комплекса, это некрасиво. У меня тоже есть свои воспитанники, но никогда в жизни никто не вел себя подобным образом, — сказал Никитин «Матч ТВ».
Второй этап Альфа Банк Кубка Содружества начнется в пятницу, 15 декабря. Прямую трансляцию мужского спринта смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 8:35 (мск), эфир женской гонки запланирован на 11:40 (мск).
Директор спорткомплекса в Уфе о жалобах биатлонисток: «Из ничего раздули слона. Вопросы возникли только у группы Истомина»
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