Губерниев прокомментировал скандальную ситуацию в Уфе

Губерниев об отеле в Уфе: «Не знаю, погорячилась Гербулова или нет, но выбор у спортсменов есть и был. Уфа делает максимум для развития биатлона»
Дмитрий Губерниев заявил, что у спортсменов был выбор, где поселиться в Уфе.
«Так, ребят, ситуация в Уфе – я разобрался. Как говорится, вам шашечки или ехать?
Те, кто хотел жить на стадионе – там идет реконструкция, все об этом знают. Виктор Никитин, руководитель стадиона, делает максимум, чтобы все было в порядке в Уфе. Но реконструкция идет.
Либо ты живешь на стадионе, там условия чуть хуже, все об этом знали и знают. Либо ты живешь в городе – в «Азимуте», это отель, забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды. Но надо ехать до арены.
И, собственно, тут выбор такой: либо ты живешь на стадионе, прекрасно зная, что там есть определенные недостатки (которые, кстати говоря, сразу же устранили, спортсменам идут навстречу), либо нужно жить в городе и дальше добираться транспортом. Там все недалеко, кстати говоря.
Не знаю, погорячилась или нет Гербулова в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был. Группа Шашилова спокойной живет, ну, а Уфа делает максимум для развития биатлона», – сказал комментатор.
Губерниев об отеле в Уфе: «Не знаю, погорячилась Гербулова или нет, но выбор у спортсменов есть и был. Уфа делает максимум для развития биатлона»
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