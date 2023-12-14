Баранова выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке завершилась квалификация женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучший результат в квалификации показала лыжница Алёна Баранова. Она преодолела дистанцию за 3.56,76.