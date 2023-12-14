Терентьев стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка России

В Кирово-Чепецке завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Первое место по итогам квалификации занял лыжник Александр Терентьев. Он преодолел дистанцию за 4.13,80.