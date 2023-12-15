Спринтерский зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов лидирует, Коростелёв вне топ-3

В Кирово-Чепецке прошёл мужской спринт в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 (это третий в этом сезоне личный спринт на КР). Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.