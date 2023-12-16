Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов с 7 промахами стал 3-м

В Уфе прошла мужская гонка преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победителем пасьюта стал 24-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов, который по итогам спринта был вторым. За Серохвостовым к финишу пришёл Кирилл Бажин. Тройку призёров замкнул трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.