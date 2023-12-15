Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Тронхейме

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошёл женский спринт свободным стилем. Победительницей финального забега стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.04,71.

Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира
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Второе место заняла представительница Швеции Линн Сван, уступившая лидеру 0,15 секунды. Третьей стала ещё одна шведская лыжница Эмма Рибом.

Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап, Тронхейм.

Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.04,71.

2. Линн Сван (Швеция) — отставание 0,15 секунды.

3. Эмма Рибом (Швеция) +0,16.

4. Джессика Диггинс (США) +4,03.

5. Виктория Карль (Германия) +4,20.

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +9,91.

Биатлон/Лыжи
Линн Сван
Эмма Рибом
Виктория Карль
Джессика Диггинс
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