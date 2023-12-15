Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошёл женский спринт свободным стилем. Победительницей финального забега стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.04,71.