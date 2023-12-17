Клебо уверенно выиграл классическую разделку на 3-м этапе Кубка мира

В Тронхейме (Норвегия) завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо.