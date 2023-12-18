Сборная Норвегии объявила состав на «Тур де Ски»
Стал известен состав сборной Норвегии на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, сообщает пресс-служба Норвежской лыжной ассоциации.
Женщины: Маргрете Бергане, Кристин Эустгулен Фоснес, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Шистад, Астрид Эйре Слинн, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг.
Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ян Томас Йенссен, Матс Вильям Енссен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес.
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