Сола: то, что Домрачева и Бьорндален окажутся вместе, было где-то свыше предначертано

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола назвала спортсменов, на которых ориентируется в профессиональной карьере.

«Наиболее близок к идеалу биатлониста однозначно Уле-Эйнар Бьорндален. Это такой большой пример, мне кажется, причём не только в биатлоне, но и в жизни тоже. Мне всегда импонировало его отношение к спорту, к тренировкам, особенно к мелочам. Он настолько всё контролировал.

Что касается личного общения, мне тяжело общаться, поскольку с английским языком есть определённые проблемы, но я всегда с огромным удовольствием наблюдала за Бьорндаленом со стороны. Точно так же в женском биатлоне мне всегда нравилась Даша Домрачева. И как спортсменка, и как человек. То, что они с Уле-Эйнаром окажутся вместе, было, наверное, где-то свыше предначертано. Действительно, пример, которым можно восхищаться бесконечно», — приводит слова Солы «RT на русском».