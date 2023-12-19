Путин призвал создать в Свердловской области центр подготовки сборных по биатлону

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Свердловской области и при участии государственных корпораций, государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием обеспечить создание в Свердловской области спортивно тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту, предусмотрев поэтапное финансирование соответствующих мероприятий на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, а также привлечение в указанных целях внебюджетных источников», — говорится на официальном сайте Кремля.