Кулешова выиграла гонку на 5 км классикой на этапе Кубка России

В Кирово-Чепецке завершилась женская гонка на 5 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Победу в этой гонке одержала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка из Нижегородской области преодолела дистанцию за 14.03,8.