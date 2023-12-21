Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на Кубке России

Сегодня, 21 декабря, на 4-м этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 завершилась гонка на 15 км свободным стилем среди мужчин. Победителем стал представляющий Архангельскую область Александр Большунов. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.13,2.