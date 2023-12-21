Большунов уверенно лидирует в общем зачёте КР, Ардашев сместил Коростелёва со 2-го места

В Кирово-Чепецке прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов.