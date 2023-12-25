Чем удивил биатлон в конце 2023 года? Пять главных трендов сезона

Не только норвежцы радуют своих болельщиков.

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Треть биатлонного сезона на Кубке мира уже позади. И пока сражения лучших действительно удивляют. По сравнению с прошлым годом серьёзно поменялся состав лидеров, да и результаты гонок часто непредсказуемы. Этот сезон явно задаёт новые тренды. Выделили для вас пять самых главных.

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Доминирование норвежцев

Единственное, что из года в год остаётся стабильным, – доминирование мужской сборной Норвегии. В этом сезоне скандинавы продлили свою победную серию в эстафетах до девяти гонок, выиграв старты в Эстерсунде и Хохфильцене.

Также норвежцы показали высокий класс и в личных гонках. Они завоевали 16 из 24 разыгранных медалей, при этом в трёх стартах на подиум попадали только спортсмены из Норвегии. Неудивительно, что скандинавы полностью захватили верхние строчки общего зачёта Кубка мира. В топ-7 тотала сейчас шесть норвежцев: Йоханнес и Тарьей Бё, Йоханнес Дале-Шевдал, Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен.

В Ленцерхайде норвежцы заняли пять мест в топ-6 пасьюта. Невероятный результат!

Единственный, кто выбивается из этой группы, – Вебьёрн Сёрум, который идёт на 15-м месте в общем зачёте. Но и тут всё объяснимо – молодой биатлонист пропустил связку спринт-пасьют в Швейцарии.

Очевидно, что доминирование норвежцев продолжится и дальше, ведь молниеносно результаты у скандинавов упасть не могут. Остальным командам же пока тяжело конкурировать с такими соперниками. Хотя предпосылки начинают появляться.

Взлёт сборной Германии

Пожалуй, главный претендент на соперничество с Норвегией – сборная Германии. Результаты и мужской, и женской бундестим серьёзно взлетели в этом сезоне. Единственный ненорвежец в топ-7 тотала Кубка мира – немец Филипп Наврат.

В дюжину лучших заехали ещё три спортсмена: Бенедикт Долль (восьмое место), Юстус Штрелов (11-е место), Йоханнес Кюн (12-е место). Кроме того, немцы завоевали шесть медалей на старте Кубка мира, что является вторым результатом после 16 наград норвежцев.

Серьёзно улучшились результаты и у женской команды. Несмотря на уход Денизе Херрман-Вик, медали у Германии есть. Явным лидером бундестим стала Франциска Пройс, досрочно завершившая прошлый сезон из-за болезни. Немка пропустила этап в Хохфильцене из-за коронавируса, но всё равно идёт на пятой строчке тотала. В этом сезоне Франциска взяла два личных серебра и ни разу не опускалась ниже седьмого места в личных гонках. В топ-8 Кубка мира также попала и Ванесса Фойгт, у которой две личных бронзы.

Пока неясно, что так сильно повлияло на рост результатов у всей команды. Вероятно, это связано с грамотной подготовкой в межсезонье. Остаётся только надеяться, что эта немецкая прыть сохранится до конца сезона. Ведь только в таком случае мы сможем следить за интригующими гонками, по крайней мере у мужчин.

Француженки — будущие лидеры

Прогресс заметен и в ещё одной команде – женской сборной Франции. Если в прошлом сезоне явным лидером была Жулия Симон, а остальные француженки терялись на её фоне, то теперь в команде есть мощный костяк из трёх биатлонисток, попадающих в топ-10 общего зачёта.

Лу Жанмонно, Жулия Симон и Жюстин Бреза-Буше на троих завоевали шесть из 24 медалей, при этом пять наград из этого списка – золотые. В тотале француженки тоже идут довольно плотно: Жюстин – первая, Жулия – шестая, а Лу – 10-я.

Результаты «трёхцветных» могли быть лучше, но Симон и Бреза-Буше нужно было немало времени на раскачку – выдающиеся результаты они стали показывать постепенно, лишь на втором и третьем этапе Кубка мира. Жанмонно же после взлёта в Эстерсунде немного сбавила, а потом и вовсе заболела коронавирусом, почти полностью пропустив этап в Ленцерхайде.

Учитывая тенденцию, француженки, пытающиеся сочетать отличный ход и неплохую стрельбу, в этом сезоне явно навяжут борьбу и будут в топе. Жюстин Бреза-Буше между тем одна из главных фавориток в погоне за «Большим хрустальным глобусом».

Спад норвежек

На руку француженкам и немкам в их восхождении на первые строчки играет небольшой спад норвежек. Если два года назад, да и в прошлом сезоне женская команда доминировала, как и мужская, то сейчас такого тотального превосходства у скандинавок уже нет. Во многом это объясняется уходом лидеров Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

В этом сезоне норвежские девушки выиграли две эстафеты на Кубке мира и взяли 6 из 24 личных медалей, при этом четыре награды были завоёваны лидером команды Ингрид Тандреволд. В общем зачёте сейчас лишь две биатлонистки из Норвегии входят в топ-10: Тандреволд идёт вице-лидером, а Каролин Кноттен – восьмой.

При этом довольно хорошо у скандинавок выступают дебютантки: Юни Арнеклейв и Марит Скоган. Обе биатлонистки доехали до первых медалей и неоднократно финишировали в топ-10.

Неоднородность результатов

Вообще, один из главных трендов этого сезона – неоднородность результатов. Зачастую нельзя предсказать точно, кто выиграет ту или иную гонку. Всё дело в том, что результаты и форма различных команд постепенно выравниваются.

Это касается даже мужского биатлона. Несмотря на доминирование норвежцев, на подиуме нередко оказывались немцы и шведы. Да даже Йоханнес Бё не выиграл все гонки: его подпирали как спортсмены из других стран, так и биатлонисты из сборной Норвегии.

Конечно, тенденция непредсказуемых результатов в большей степени касается женского биатлона. В топ-10 общего зачёта расположились представительницы шести стран: три француженки, две норвежки, две немки, одна шведка, швейцарка и итальянка. И каждая из этих спортсменок реально способна претендовать на медали в каждой гонке.