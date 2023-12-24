Большунов одержал 12‑ю победу подряд в сезоне, выиграв скиатлон на 30 км на этапе КР в Кирово‑Чепецке

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на 30 км на этапе Альфа Банк Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово Чепецке (Кировская область).

Большунов одержал 12‑ю победу подряд в сезоне
© Федерация Лыжных Гонок России

26 летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+4,9), тройку лучших замкнул Савелий Коростелев (+7,7).

Эта победа стала для Большунова 12 й подряд на этапах Альфа Банк Кубка России.

Биатлон/Лыжи
Елизавета Пантрина
Вероника Степанова
Илья Семиков
Мария Истомина
Александр Большунов
Александр Терентьев
Альфа-банк