Большунов одержал 12‑ю победу подряд в сезоне, выиграв скиатлон на 30 км на этапе КР в Кирово‑Чепецке
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на 30 км на этапе Альфа Банк Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово Чепецке (Кировская область).
26 летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (+4,9), тройку лучших замкнул Савелий Коростелев (+7,7).
Эта победа стала для Большунова 12 й подряд на этапах Альфа Банк Кубка России.