В Калуге прошел II этап Кубка России по горнолыжному спорту

25 декабря Калуга принимала этап Кубка России по горнолыжному спорту, о событии рассказал глава Минспорта региона Олег Сердюков. В понедельник на территории комплекса "Квань" состоялся II этап командных соревнований за Кубок России по горнолыжному спорту, в них приняли участие 9 сильнейших команд. Две команды представили Калужскую область - это воспитанники СШОР "Орленок". За калужан горячо болели зрители. Министр спорта Олег Сердюков сфотографировался с Александром Андриенко - лидером сборной Калужской области, мастером спорта России международного класса, участником Олимпийских игр. На втором этапе Кубка России наша сборная остановилась в шаге от пьедестала почёта, заняв 4 место. Бронзу взяли москвичи, серебро - представители северной столицы, а золото - у сборной Сахалинской области. Фото Олега Сердюкова.