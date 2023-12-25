Российский журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации

Российский журналист Антон Красовский сообщил в Telegram-канале о госпитализации. Он также опубликовал свое фото из палаты. По его словам, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, потом он потерял сознание. В итоге его отвезли в клинику. Украинские СМИ написали, что журналиста якобы отравили и его здоровье продолжает ухудшаться. Однако сам Красовский заявил, что чувствует себя уже лучше. Летом служба безопасности Украины (СБУ) возбудила еще одно уголовное дело против Красовского, "призвавшего к геноциду украинцев" в эфире. В феврале украинский суд заочно приговаривал Красовского к пяти годам тюрьмы за публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату госвласти. В феврале украинский суд приговорил Красовского заочно к пяти годам тюрьмы за публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату госвласти.