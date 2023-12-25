Биатлонист Чудов объяснил необходимость использования иностранных патронов

«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит — не даёт необходимой кучности. Но это вопрос времени, понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти», — цитирует Чудова ТАСС.