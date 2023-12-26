Стало известно, сколько призовых заработал Клебо до новогоднего перерыва

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо заработал наибольшее количество призовых среди норвежских спортсменов, выступающих под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), до перерыва на новогодние праздники.

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Топ-5 норвежских спортсменов (лыжные виды спорта) по заработкам до перерыва на Новый год:

1. Йоханнес Клебо (лыжные гонки) – $ 78,9 тыс.

2. Александер Омодт Кильде (горные лыжи) – $ 53,7 тыс.

3. Ярль Магнус Рийбер (лыжное двоеборье) – $ 51,6 тыс.

4. Кристине Ставос Шистад (лыжные гонки) – $ 35,2 тыс.

5. Кайса Викхофф Ли (горные лыжи) – $ 31,5 тыс.