Петтер Нортуг сравнил себя с Йоханнесом Клебо

Двукратный олимпийский чемпион, 14-кратный победитель чемпионата мира по лыжным гонкам, двукратный обладатель Кубка мира норвежец Петтер Нортуг сравнил себя и пятикратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, четырёхкратного обладателя Кубка мира Йоханнеса Клебо, признав неоспоримое превосходство соотечественника в спринте.

«Прежде всего, он вывел спринт на новый уровень, который раньше считался невозможным. А я никогда не был близок к этому», — сказал Нортуг SVT.

«Он был силён в Тронхейме, взял тройку, поехал в Давос и работает по тому же графику, что и в прошлом году, так что сейчас он чувствует себя очень уверенно», — добавил Нортуг.