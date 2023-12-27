«Рождественская гонка». Симон и Клод, Тандревольд и Лагрейд, Кебингер и Долль выступят в масс-старте
28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет «Рождественская гонка».
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт – 20:15, гонка преследования – 21:05 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Участники
Жюлия Симон – Фабьен Клод (Франция)
Янина Хеттих-Вальц – Роман Реес (Германия)
Ханна Кебингер – Бенедикт Долль (Германия)
Ингрид Ланмарк Тандревольд – Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия)
Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия)
Эми Басерга – Себастьян Штальдер (Швейцария)
Полона Клеменчич – Яков Фак (Словения)
Юлия Джима – Дмитрий Пидручный (Украина)
Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)
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«Рождественская гонка». Симон и Клод, Тандревольд и Лагрейд, Кебингер и Долль выступят в масс-старте
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