Губерниев рассказал, кого считает лучшим биатлонистом России в 2023 году

— Сомнений нет, что у мужчин лучшим биатлонистом России в уходящем году является Латыпов. Если мы берем и роскошный прошлый сезон, и начало этого. В лучших кондициях он бы боролся с Йоханнесом Бе и остальными на международной арене, а так соревнуется с Антоном Смольским и всеми остальными.



У женщин однозначного лидера, пожалуй, нет. Выделю несколько спортсменок, которые в этом хит параде лучших занимают золотой пьедестал: Вика Сливко большая молодец, она стабильна, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, которая, казалось бы, потерялась в первых гонках нынешнего сезона, но вспомните, какая была умопомрачительная серия побед в январе, Ирина Казакевич, которая хорошо показывает свой потенциал, но со стойкой есть проблемы, Наталья Шевченко, ставшая трехкратной чемпионкой страны.



Еще я бы отметил Екатерину Носкову. Пусть она буксует на старте этого сезона, но как она была прекрасна в прошлом сезоне, — сказал Губерниев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».