Симен Хегстад Крюгер не примет участия в «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер не сможет принять участие в лыжной многодневке «Тур де Ски», об этом сообщает VG со ссылкой на пресс-релиз Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

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Спортсмен заболел на сборе в Италии, куда он отправился после соревнований в Тронхейме, и не успел восстановиться к многодневке. Его место в составе национальной команды Норвегии займёт Ансгар Эвенсен.