Доротея Вирер пропустит этап КМ в Оберхофе

С 4 по 7 января в Обрехофе (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустит его. Об этом сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта.

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Ранее Вирер не выступала в двух гонках на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в швейцарском Ленцерхайде. Это было связано с болезнью. Сейчас, оправившись от болезни, биатлонистка совместно с тренерским штабом приняла решение, что она усилит тренировки и представит Италию в дальнейших соревнованиях.