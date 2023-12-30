Вяльбе: чтобы заняться сексом, не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи

«Знаете, для того, чтобы заняться сексом с любимым человеком совсем не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать. И погулять, и побегать вместе кросс. То есть, все равно у тебя одни и те же интересы, ты прекрасно понимаешь друг друга.



Вообще, любовь – это такое чувство, которое и убивает тоже, к сожалению», — сказала Вяльбе.