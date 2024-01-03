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Мартен Фуркад жёстко раскритиковал IBU после переноса гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад эмоционально отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) перенести мужской спринт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за тёплой погоды и идущих дождей.

Мартен Фуркад раскритиковал IBU после переноса гонки на этапе в Оберхофе
© globallookpress.com

Гонка, запланированная на завтра, 4 января, должна пройти 5 января.

«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (произведённого в гигантском холодильнике) по размокшей земле нужно IBU, чтобы следовать их экологическим обязательствам?

Возможно, пора выбрать место, которое соответствует нашей эпохе», — написал Фуркад в своих социальных сетях.

Биатлон/Лыжи
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