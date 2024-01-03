Мартен Фуркад раскритиковал IBU после переноса гонки на этапе в Оберхофе

«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (произведённого в гигантском холодильнике) по размокшей земле нужно IBU, чтобы следовать их экологическим обязательствам?



Возможно, пора выбрать место, которое соответствует нашей эпохе», — написал Фуркад в своих социальных сетях.