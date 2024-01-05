Белорус Смольский выиграл спринт на 3-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — пятый

В Раубичах (Беларусь) завершился мужской спринт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победителем гонки стал белорусский биатлонист Антон Смольский. Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 23.58,4.